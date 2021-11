I convocati per la gara col Milan: ok Nico, out gli acciaccati e Benassi

I convocati Viola per domani

Non hanno recuperato gli acciaccati per Fiorentina-Milan di domani. La Fiorentina ha diramato le convocazioni per la super sfida di domani. Questa la lista completa dei calciatori convocati domani. Nulla da fare per Dragowski e Pulgar, che non recuperano per il match. Ancora ai box Kokorin, convocato Distefano. Defezione dell'ultimo minuto anche per Benassi che si ferma durante la rifinitura (qui i dettagli del suo infortunio):