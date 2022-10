Verso la Lazio: Barak recuperato, Igor non del tutto. Mistero Sottil

A centrocampo invece dovrebbero essere titolari Amrabat e Barak che è recuperato, il terzo posto se lo giocano Mandragora e Bonaventura, anche se Jack sarebbe alla terza consecutiva da titolare. Davanti invece Jovic e Kouame confermati, con Ikonè che parte favorito su Nico Gonzalez, che non ha ancora 90' nelle gambe, Sottil invece non dovrebbe nemmeno essere in panchina per il solito problema alla schiena che lo perseguita. È ormai dal 18 settembre che il classe '99 non si allena in gruppo.