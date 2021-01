Probabile formazione: Kouame in vantaggio su Vlahovic, ballottaggio a destra

La Fiorentina archivia per un attimo il campionato per concentrarsi sulla Coppa Italia (PROGRAMMA). Domani pomeriggio al Franchi arriva l’Inter di Antonio Conte. Il “Pentasport” di Radio Bruno Toscana ha ipotizzato la probabile formazione della squadra di Cesare Prandelli, stasera in ritiro. In porta ci sarà Terracciano al posto di Dragowski, in difesa Milenkovic, Martinez Quarta e Igor, a sinistra l’ex Biraghi, al centro Amrabat e Borja Valero, a destra è ballottaggio tra Venuti e Caceres. Callejon e Castrovilli dovrebbero agire alle spalle di Kouame, in vantaggio su Vlahovic.