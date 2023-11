Probabile formazione Bologna: Motta non ha un singolo dubbio

L'undici dei rossoblù vive di sole certezze dopo più di due mesi senza sconfitte in campionato

Si dice squadra che vince non si cambia, e allora il Bologna di Thiago Motta che sfida oggi la Fiorentina dovrebbe essere quello "standard", con i titolari consolidati negli ultimi due mesi: davanti a Skorupski Beukema e Calafiori, con Posch e Lykogiannis sulle corsie. Il centrocampo è retto da Freuler ed Aebischer che permettono a Ferguson di avvicinarsi alla punta Zirkzee, mentre Orsolini e Saelemaekers agiscono sulle corsie esterne. In panchina il rientrante Lucumì, così come Ndoye, l'esterno arrivato dal Basilea che ha segnato al Franchi alla Fiorentina nella semifinale d'andata della scorsa edizione di Conference League.