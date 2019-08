Probabile formazione: Boateng in ballottaggio con Vlahovic, sorpresa a centrocampo?

Molte conferme e qualche possibile sorpresa. La Fiorentina di domani contro il Napoli ripartirà dalla formazione vista in Coppa Italia contro il Monza. Ribery partirà dalla panchina per poi essere utile, forse, per uno spezzone finale. Nel 4-3-3 su cui Montella ha continuato a lavorare in questi giorni, gli esterni d’attacco saranno i due “gioiellini” viola Chiesa e Sottil con Boateng in leggero vantaggio su Vlahovic per il ruolo di centravanti, ma il serbo non è tagliato fuori. A centrocampo sicuri del posto Pulgar e Badelj, mentre si apre il ballottaggio tra Benassi e Castrovilli per la terza maglia: secondo quanto abbiamo raccolto, infatti, Montella li ha alternati nelle ultime prove tattiche. In difesa, davanti a Dragowski, dovrebbero esserci Lirola, Milenkovic, Pezzella e probabilmente Biraghi, nonostante la situazione di mercato che lo riguarda.