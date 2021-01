Probabile formazione: Biraghi si riprende la fascia sinistra. Dubbio in mediana

Dal Pentasport di Radio Bruno, arrivano gli aggiornamenti sulla probabile formazione della Fiorentina che scenderà in campo domani all’Olimpico contro la Lazio. Rispetto alla gara con il Bologna, ci sarà il rientro di Cristiano Biraghi, che scontata la squalifica si riprenderà la fascia sinistra. Per il resto non si dovrebbe prescindere dallo zoccolo duro dei viola delle ultime uscite. Si riparte dal 3-5-2- (o 5-3-2 che dir si voglia) con Dragowski tra i pali, la linea dei tre centrali composta da Milenkovic, Pezzella e Igor. Sulla destra agirà ancora Caceres. Mentre in mezzo confermati Castrovilli e Ambrabat. Unico dubbio riguarda la regia: anche se Borja è considerato un titolarissimo, la stanchezza mostrata nella sfida con li Bologna potrebbe portare ad un turno di riposo per lo spagnolo. In questo caso Pulgar prenderebbe il suo posto. In attacco non ci sono dubbi, agiranno ancora Vlahovic e Ribery.