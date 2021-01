Bucchioni: “Il 3-5-2 è l’unica soluzione al momento. Necessario fare punti”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il presente della Fiorentina. Queste le sue parole alla vigilia della sfida dell’Olimpico:

La partita con la Lazio deve continuare questo percorso dal punto di vista dei punti in classifica. Tutti ci aspettavamo di più dalla partita contro il Bologna, ma da tutte le partite devi prendere qualcosa di buono. Alle grandi la Fiorentina deve fare male, perchè a differenza delle piccole, ci sono più spazi per fare male. I viola dovranno giocare una partita di rabbia, determinazione agonistica, sfruttando le ripartenze sulle loro palle perse. Modulo? Questa non è la Fiorentina di Prandelli, questa è la Fiorentina che Prandelli ha dovuto adattare in un estremo momento di difficoltà. Non dobbiamo dare colpe al mister, all’inizio ha provato a cambiare questa squadra, ma la mancanza di risultati lo ha portato a tornare sulle certezze del gruppo, il 3-5-2. Non dobbiamo dimenticarci che l’obiettivo deve essere fare punti, anche con degli scialbi 0-0, per toglierci da questa situazione. Questa squadra doveva essere fondata per giocare col 4-2-3-1 ma dall’inizio. Gli interpreti sono adatti per questo modulo. In questo momento Cesare però non può fare altro, poi se la classifica permetterà di respirare Prandelli potrà cercare di far giocare bene a calcio questa squadra