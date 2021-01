Fiorentina, i convocati di Prandelli: torna Biraghi, assenti Montiel e Cutrone

Sono 24 i convocati da Cesare Prandelli per Lazio-Fiorentina. Assente Patrick Cutrone, per lui si attende solo la cessione. Sulla sinistra torna il titolare della fascia, Cristiano Biraghi. Sempre presente il classe 2003 Krastev mentre nulla da fare per Cristóbal Montiel.

