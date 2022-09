“Primo Torneo Carcere”: ecco la nuova iniziativa

Al campo sportivo U.S. Sales, il 23 settembre 2022 andrà in scena la prima edizione del "Trofeo Carcere", organizzato dalla Camera Penale di Firenze. In campo si sfideranno Rappresentativa Glorie Viola contro i Detenuti del carcere di Sollicciano. Il prezzo del biglietto è di 10.00 euro e l'incasso sarà devoluto per il kit di primo ingresso.