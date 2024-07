Preston-Fiorentina, formazioni ufficiali: debutta Pongracic, Kayode-Dodo insieme

FIORENTINA : Christensen; Kayode, Pongracic, Baroncelli; Dodo, Mandragora, Amatucci, Parisi; Munteanu, Kouamé, Sottil. A disp. : Terracciano, Martinelli, Biraghi, Bianco, Ikoné, Brekalo, Caprini, Ranieri, Fortini, Infantino, Kean, Kouadio, Krastev, Rubino, Comuzzo, Barak. All.: Palladino.

Colpani ancora non figura nell'elenco, è appena arrivato e forse lo vedremo contro l'Hull City martedì. Niente spazio almeno dall'inizio per Martinelli, che sembra rimanere il terzo portiere dietro Christensen, e per Infantino.