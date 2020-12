Pres. Quartiere 2: “Franchi o Campi, alla Fiorentina serve uno stadio nuovo”

Il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, ha parlato a Italia 7 in merito alla questione dello stadio Franchi: “Non ho mai detto che non si tratta di un’opera architettonica, ma ci si dimentica che è uno stadio dove vedere le partite a cui serve manutenzione. Nervi l’ha progettato per starci bene, non per visitarlo come un monumento equestre. Se si interviene prontamente e in modo profondo è possibile mantenerlo ma è evidente che Firenze non vuole uno stadio degradato e allo stato attuale è difficile mantenere per il Franchi la funzione di stadio. In più il Comune fa fatica a mantenerlo: dispiacerebbe privarsene, ma rischiamo un Flaminio-bis. Campi? Il Franchi resta la prima opzione, in caso contrario facciamolo là. Adesso c’è una legge dello Stato che dice come un restauro si può fare, che il Ministero specifichi cosa deve rimanere. In ogni caso lo stadio alla Fiorentina serve, altrimenti il Comune dovrà trovare una soluzione perché il Franchi non è più adatto alla Serie A. Magari uno dei tanti ammiratori tirerà fuori i milioni necessari…”.

Il Franchi come Gerusalemme, ogni giorno una Crociata