Pres. Ordine Ingegneri: “Il restyling del Franchi utile per evitare l’abbandono. Le tempistiche…”

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, Giancarlo Fianchisti, interviene sul restyling dello Stadio Franchi:

“Il Consiglio Regionale della Toscana si impegnerà nella riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, favorendo soluzioni di recupero delle volumetrie esistenti. “Una notizia importante, che dimostra ancora una volta il valore di questo impianto, il cui richiamo travalica i confini comunali e coinvolge tutta la Toscana”. Così Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. “Questa mozione, approvata dalla maggioranza, ci fa ben sperare sulle tempistiche dei prossimi mesi: ci auguriamo che il bando di concorso per la progettazione si possa aprire già in primavera, senza slittamenti. Ora che il Ministero per i Beni Culturali ha tracciato le linee guida è giusto e doveroso procedere alla ristrutturazione in tempi rapidi. I primi interventi di messa in sicurezza, finanziati dal Comune, è previsto che inizino già in queste settimane. Nonostante la partecipazione della Regione, e ci auguriamo anche di nuovi protagonisti internazionali, il progetto resterà comunque in mano alla città di Firenze. Finalmente però, dopo anni d’immobilismo, osserviamo quella partecipazione attiva che era a lungo mancata.