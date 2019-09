Pres. Mercafir: “Commisso non è deluso, ha detto che c’è tanto da lavorare”

Ieri mattina il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è incontrato con il presidente della Mercafir, Giacomo Lucibello, per parlare del nuovo stadio. Questa mattina il numero uno del mercato ortofrutticolo è intervenuto a Lady Radio:

Non ho visto Commisso sconsolato. Forse non conosceva l’attività della Mercafir e non sapeva quante persone ci lavorino. Non l’ho visto deluso, ha detto che c’è tanto da lavorare.