Pres. Mercafir a VN: “Mercato e stadio Fiorentina insieme? Il progetto c’è, a noi va bene”

Tra oggi e domani Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, continuerà riunioni e incontri per il centro sportivo nuovo e per risolvere la vicenda stadio. Mentre la Soprintendenza valuta i parametri entro i quali si può lavorare per ammodernare il Franchi, questa mattina il numero uno viola ha visitato l’area Mercafir. Per capirne di più, Violanews.com ha sentito Giacomo Lucibello, presidente del mercato ortofrutticolo: “La soluzione del nuovo stadio alla Mercafir esiste da tempo, da diversi anni ormai. Non so se adesso la Fiorentina e il Comune la vogliano riprendere in mano. Posso dire che per noi non sarebbe certo un problema coesistere con l’eventuale nuovo impianto della società viola. Per quello che riguarda noi, ovviamente abbiamo bisogno di una Mercafir nuova”.

Commisso continuerà ad occuparsi di questi aspetti nel corso di tutta la giornata.