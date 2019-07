Pres. Lega Pro annuncia: “La Fiorentina farà la seconda squadra”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana dopo aver ricevuto la visita di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso:

Dopo avermi regalato la maglia della Fiorentina, Barone è venuto qui, dimostra attenzione al territorio, la proprietà è attenta alla città. Proprietà straniera? E’ più italiana di tante altre.Barone è venuto qua a ragionare di sistema, mi sembra che sia molto italiano.

La seconda squadra? La Fiorentina deciso di farla per incrementare i giovani per la nazionale italiana. Lo stadio? Non solo. Cercano di realizzare strutture che consentano di sostenere il processo di crescita della Fiorentina. E’ un imprenditore che cerca di costruire ciò che serve: le infrastrutture che garantiscano un futuro all’Italia e alla Fiorentina. Il bilancio della nuova proprietà? Non solo è positivo, c’è una sensibilità e una voglia di fare incredibili. Dimostra che c’è stato un lavoro sul territorio notevole. Fa vedere molto bene il futuro.