Barone: “Al lavoro per la seconda squadra. Mercato e stadio…”

Oggi Joe Barone ha visitato la sede della Lega Pro a Firenze. Come riportato da Radio Bruno Toscana, la Fiorentina ha dato l’ok alla formazione della seconda squadra che vedrà la luce nel campionato 2020-21. Il braccio destro di Rocco Commisso ha poi rilasciato queste dichiarazioni all’emittente radiofonica:

E’ stata un’esperienza positiva per capire come funziona la Lega Pro e le seconde squadre in ottica Fiorentina. Per noi è importante sviluppare le strutture, il concetto di seconda squadra è importante per il futuro. Dobbiamo valutare i nostri giocatori e in Serie C lo potremmo fare visto che è un campionato dal valore elevato

Stadio? Abbiamo ottimo rapporto col Comune, siamo interessati alle loro proposte. Siamo pronti per iniziare questo nuovo progetto che per noi è importante

La partita contro il Chivas? E’ stata bellissima, io andrò via domani, sarò a New York per la gara contro il Benfica

Mercato? Bisogna parlare con Pradè.