Pres. Architetti: “Non mi aspettavo vincesse quel progetto, ma ho cambiato idea”

Pier Matteo Fagnoni , presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti, tra cui anche Violanews.com, prima del dibattito in programma con tutti i partecipanti al bando per la ristrutturazione del Franchi:

"Il convegno è stato organizzato per parlare principalmente del tema dei concorsi di progettazione. L'esperienza dello stadio Franchi ha dato esiti importanti perché hanno partecipato tanti studi a livello mondiale. Oggi batteremo su come si possono ottenere risultati che valorizzino le opere e soprattutto forniscano strumenti per utilizzare al meglio i soldi dei cittadini".

"E' una soluzione che non mi aspettavo. Dentro di me pensavo che non avrebbe vinto perché era quello meno spettacolare. Oggi però mi rendo conto che è un'idea molto interessante. Le due viste reali, da Piazzale Michelangelo e da Fiesole, fanno rendere conto di quanto si possa inserire nel panorama. L'intuizione sull'area di Campo di Marte con le due colline che si alzano e offrono spazi commerciali mi piace. Non possiamo non tenere gli occhi aperti sull'area, che è importantissima per il parcheggio scambiatore e la tramvia"