Pres. ACCVC: “Strada giusta, ma piedi per terra. Ribery fondamentale”. E loda Caceres

Intervenuto a Radio Sportiva, Filippo Pucci, presidente dell’associazione centro coordinamento viola club, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Milan per 3-1:

A Firenze manca l’equilibrio, si tende a deprimersi alle prime difficoltà e ad esaltarsi ai primi successi. Vale anche l’inizio di stagione della Fiorentina. Bisogna rimanere con i piedi per terra, ma abbiamo preso la strada giusta.

La presenza di un leader come Ribery in una squadra in costruzione come la Fiorentina è fondamentale. Quando non si sa a chi passare la palla ci si affida a lui. Ha colpito la costruzione di un gioco corale che ci ricorda il primo Montella. Ieri è stato fatto un passo più lungo rispetto al nostro percorso. Manca una prima punta ma davanti abbiamo Chiesa e Ribery supportati dal centrocampo. Caceres sta dando una tranquillità incredibile alla difesa della Fiorentina, è un giocatore d’esperienza che si fa sentire. Speriamo di dare continuità agli ultimi risultati completando l’opera con l’Udinese.