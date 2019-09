Ribery, c’è un marziano tra noi: tesoro inestimabile

La notte di San Siro ha consacrato Franck Ribery. Non a caso il Quotidiano Sportivo titola “Tutti in piedi, segna Ribery“. Così scrive Angelo Giorgetti:

Tutti in piedi per applaudire Ribery, ma proprio tutti, anche i tifosi del Milan, il quartiere di San Siro, la periferia di Milano, tutto il mondo del calcio: mamma mia che numeri spaziali, fra noi c’è un marziano con la cicatrice e i piedi radioattivi. ‘Quanto l’è bello Ribery’ cantarono i tifosi viola quando Franck atterrò a Peretola: probabilmente avevano già capito tutto. Un piccolo uomo gigantesco capace di invertire la rotta dei sentimenti, la sua superiorità modellata in modo semplice, la ricaduta inevitabile anche dentro lo spogliatoio viola, lo stupore perché il calcio può essere un mestiere magico a tutte le età. Trentasei anni, Franck, e quattro milioni di ingaggio. Saranno mica pochi, visti i guadagni in giro? E’ ovviamente una battuta e visti i tempi anche una provocazione, ma per i parametri del pallone la Fiorentina ha trovato un tesoro inestimabile.