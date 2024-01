Pref. Ferrandino: “Non potevamo pensare di avere risposte dopo due ore”

La Prefetta di Firenze Francesca Ferrandino ha commentato così l'incontro appena concluso tra istituzioni, Fiorentina ed Empoli per lo stadio Franchi: "Questo era il primo incontro che abbiamo deciso d'intesa con il presidente della Regione e con i sindaci, con l'aiuto indispensabile della Polizia, della Lega Calcio e dei rappresentanti delle squadre. Ci siamo chiariti, confrontati e concessi del tempo, non potevamo pensare di avere delle risposte dopo due ore. Tutto ciò che ruota attorno alle partite di calcio è stato messo sul tavolo, in termini di tempistica, sostenibilità, volontà della città. Ci siamo dati un tempo molto breve per sviscerare delle questioni che ognuno poi valuterà nel suo specifico".