Prato, la nuova proprietà: “Sinergia con la Fiorentina? Ci lavoreremo”

La nuova presidentessa del Prato, Asmaa Gacem, ha risposto a TV Prato riguardo ad una possibile sinergia tra lanieri e Fiorentina sulla base del comune sponsor (Alpha General Contractor, della quale è amministratrice unica). "Non ne abbiamo ancora parlato ma ci lavoreremo", ha detto Gacem. Della nuova società fa parte anche un ex viola, Gianluca Berti, come direttore sportivo. Il direttore generale è, invece, Luca Saudati, ex attaccante in Serie A e con un passato nelle giovanili gigliate da allenatore. Nella prossima stagione il Prato giocherà in Serie D.