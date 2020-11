Prandelli torna sulla cresta dell’onda e firma un importante contratto

Il ritorno alla Fiorentina ha riacceso i riflettori su Cesare Prandelli. Che prima ancora di debuttare in panchina, ha firmato un contratto di collaborazione legandosi all’Adidas, una delle aziende di sport più importanti a livello internazionale. Come riporta calciomercato.com, l’accordo ha una durata prevista fino a fine stagione (al pari del contratto con la Fiorentina) ma è prevista anche un’opzione per un altro anno. Operazione condotta dall’avvocato Luca Zappacosta.

