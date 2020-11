L’ex CT del Cile stronca Pulgar: “Gioca nella Fiorentina, e allora? Altri sono meglio”

Qualche giorno fa, nel corso del programma Todos Somos Técnicos di CDF, Claudio Borghi, ex selezionatore della nazionale cilena, ha parlato di Pulgar e del suo rendimento:

“Il cileno ha un modo di pensare molto speciale – ha detto – Chiunque va fuori è sempre migliore di quello che è dentro. Per esempio, mi piace molto Ignacio Saavedra. E per me, in questo schema di gioco è migliore di Erick Pulgar. Ma mi dicono che Pulgar è nella Fiorentina. E a me che importa che sia alla Fiorentina se Saavedra è migliore?”.

“ALLA FIORENTINA SERVIREBBE UN NUOVO DIRETTORE GENERALE”