Prandelli sull’ipotesi delle due punte: “E’ complicato, in Italia ci gioca solo l’Inter”

In conferenza stampa, Cesare Prandelli ha parlato anche dell’ipotesi di poter schierare due punte dall’inizio come visto nel finale contro la Lazio: “L’allenatore vorrebbe giocare con due punte, con giocatori che hanno qualità. In Italia, però, con questa disposizione gioca soltanto l’Inter con Lukaku e Lautaro, che hanno caratteristiche diverse da ogni squadra. Giocare con due punte è complicato, devi trovare due punte che si integrano e dividono bene il campo. Quando hai attaccanti che hanno più o meno le stesse caratteristiche diventa difficile proporle”