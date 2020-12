Prandelli su Ribery: “Soffre la mancanza del pubblico sugli splati, vi spiego”

Così Cesare Prandelli in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida del Genova sul momento difficile del fuoriclasse francese: “Ribery Sta bene, mentalmente e fisicamente. Mi sono fatto un’idea di questo campionato, ci sono molti giocatori che soffrono le pressioni del pubblico e le partite calde. I campioni come invece Franck soffrono di più la situazione attuale perché sono abituati ad accettare le sfide e anche scontrarsi col pubblico. Deve fare in modo che sugli spalti ci siano i suoi tifosi ad incitarlo”