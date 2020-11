Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Udinese (IL PROGRAMMA), il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato anche di Franck Ribery, infortunatosi contro il Benevento:

Quattro giocatori non partiranno per Udine: Ribery, Bonaventura, Callejon e Venuti. Ma pensiamo di recuperarli per Milano.