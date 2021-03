Prandelli (s. stampa): “Mi auguro di vedere la stessa prestazione domenica”

Cesare Prandelli si è soffermato in sala stampa dopo Fiorentina-Roma:

Abbiamo fatto vedere la nostra risposta per tutta la partita, è la terza che perdiamo immeritatamente. mi auguro di rivedere domenica la stessa grinta e determinazione. Mi rendo conto che reagire diventa complicato, ma dobbiamo scacciare i pensieri negativi, c’è uno scontro diretto all’orizzonte. Non ho mai commentato l’arbitraggio e non lo farò oggi. Ritiro? Non è la medicina, lo abbiamo già fatto. Questi ragazzi stanno già lavorando tanto e hanno dimostrato che possono mettere in campo ciò che è stato chiesto loro. Tutti hanno un ricordo straordinario di Astori, la mia immagine di Davide è quella di un uomo capace di aggregare, che mancherà a questa città a cui ha dato tanto.