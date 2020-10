Prandelli predica calma: “Il mercato si è appena concluso, le critiche sono ingenerose”

L’ex allenatore viola ha parlato a TMW della Fiorentina:

Il mercato è stato aperto fino a due settimane fa, sono arrivati giocatori nuovi. Ora bisogna dargli tempi per valorizzarli. Magari vai a penalizzare qualcuno perché tutti non possono giocare, ma le critiche sono ingenerose. Chiamate per me? All’estero si. Ma con la situazione del Covid è impensabile andare all’estero. Sono attento alle evoluzioni del calcio italiano e mi aggiorno.