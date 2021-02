Ancora Prandelli: “Non rimprovero nulla ai ragazzi. Meglio con una punta”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli analizza in conferenza stampa la partita contro l’Inter:

La reazione allo svantaggio c’è stata, ma a un certo punto bisogna riconoscere la forza degli avversari. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, paradossalmente con le due punte abbiamo creato meno che con una. Sul primo gol non siamo usciti in tempo per contrastare il tiro, lo sapevamo. Con due attaccanti si deve alzare molto il baricentro coi centrocampisti, ma si rischia che i giocatori avversari poi riescano a punire questo atteggiamento.