“Prandelli? Non aveva altra scelta: qualcosa gli impediva di andare avanti”

Di seguito un estratto dell’intervento di Massimo Sandrelli ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno. Il noto giornalista ha detto la sua sull’addio di Prandelli: “Quando disse di essere stanco dopo Benevento diede un segnale molto chiaro. Ma anche il silenzio stizzito dopo la gara contro il Milan ha lasciato intendere il disagio che c’era. Un disagio che ha portato Prandelli a mettere in discussione se stesso, e a quel punto ha deciso che era il momento di finirla. Io credo che Cesare non abbia fatto grandi calcoli, c’era semplicemente qualcosa che gli impediva di andare avanti con serenità. È cosciente che la sua iniziativa inciderà sul suo profilo professionale, ma se l’ha fatto è perché ai suoi occhi non aveva altre soluzioni“.

