Prandelli: “La classifica pesa nella testa dei giocatori. Il gol di Milenkovic deve cambiare il vento”

L’allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Genoa: “Il gol di Milenkovic deve cambiare il vento. In due settimane non possiamo fare miracoli. Prendiamo questo punto per il morale e per come è arrivato è come una vittoria. Ribery è abituato a determinare da solo, però lo raddoppiano sempre, quindi bisogna creare degli spazi per poter incidere. La classifica pesa parecchio nella testa dei giocatori. Quando parti con certe aspettative poi devi tornare sulla terra. Fino a un mese e mezzo fa c’era un giocatore (Chiesa, ndr) che strappava e portava la palla in area, ora bisogna creare un gioco. Amrabat ha potenzialità fisiche straordinarie, ma deve imparare a giocare più veloce. Vlahovic stasera è stato sfortunato. Dobbiamo correggere tante cose, i gol dobbiamo cercarli non solo con le punte, si lavorerà”.

PAGELLE VN: Ribery un fantasma, male Amrabat. Biraghi l’ultimo ad arrendersi. I cambi di Prandelli…