Prandelli e la Fiorentina, il primo traguardo sono le 100 vittorie in Serie A

Cesare Prandelli è l’allenatore della storia della Fiorentina ad aver messo insieme più panchine di tutti, 240 in tutte le competizioni. Persino più di Fulvio Bernardini (195) che ha a Firenze ha portato lo scudetto. Cesare può vantare con i viola ben 96 successi nelle 190 partite disputate nella massima serie con i viola. Motivo per cui, il primo obiettivo del tecnico di Orzinuovi sarà raggiungere il traguardo delle 100 vittorie in Serie A con la Fiorentina. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Di fronte, dopo la sosta nazionali, i viola troveranno il neopromosso Benevento. I campani sono reduci sì da 4 ko consecutivi, (con l’ultimo pesantissimo 0-3 in casa con lo Spezia), ma non potranno essere sottovalutati dai viola. La sciagurata trasferta di Cesena insegna…. E come se non bastasse la scorsa stagione i viola, escluso lo 0-3 di Lecce, hanno totalizzato ben tre pareggi e due sconfitte contro le neopromosse. Una tendenza assolutamente da invertire. Magari già nella sfida del Franchi contro le “streghe”, dove Cesare al ritorno su quella che è stata la “sua panchina” per metà decennio, proverà a compiere il primo dei 4 passi che lo separano da uno dei record più importanti della storia viola.