Prandelli: “Meritavamo la vittoria, ringrazio i ragazzi. Espulsioni? Non commento”

L’allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato a Sky Sport dopo Torino-Fiorentina: “Difficile commentare gli ultimi minuti della partita. In nove diventa tutto complicato. Devo assolutamente ringraziare i miei calciatori, hanno lottato e cercato di portare a casa anche i tre punti oltre a una grande prestazione. Le paure vanno via quando ci sono le prestazioni importanti, continuità e un gruppo che fa sacrifici. Al di là degli episodi che hanno condizionato la gara sono molto soddisfatti. Espulsioni? Il mio giudizio è di parte, non ho mai commento l’arbitraggio e non inizio adesso.

In questo momento chiedo prestazioni, il gioco è una conseguenza, non parto con l’idea di giocare bene. Stasera avremmo meritato di vincere, ma quando rimani in nove può succedere di tutto. Cutrone? Ragazzo generoso, gli auguro di cuore di ritrovare la serenità e di riprendersi il palcoscenico, oltre che di tornare a fare gol. Kokorin? È arrivato con serietà e convinzione, ha bisogno di qualche settimana di preparazione, ho ascoltato attentamente quello che ha detto Capello e mi fido, ha talento ed è sporco, quindi può fare bene anche in Serie A”.

