Pradè: “Visto? Non è un giocatore a fare la differenza”

Il direttore si gode la vittoria in Coppa Italia: "La differenza la fa il gruppo. Bravissimo Italiano"

"Questa partita ci ha fatto capire una cosa. La differenza non la fa mai un giocatore, ma una squadra, un gruppo di 50 persone che comprende dirigenti, magazzinieri e massaggiatori. Per questo siamo particolarmente felici. Vincere queste partite contro squadre forti come l'Atalanta, che lavorano insieme da anni, mentre noi siamo all'inizio di un percorso è una gioia grande, ottenuta in 10 andando ad attaccare al 90'. Abbiamo fatto i primi 25' di alto livello, nei quali potevamo anche segnare il 2-0 poi dopo il pareggio loro sono venuti fuori e rischi. Ma noi vogliamo praticare un calcio aggressivo e offensivo, il mister è bravissimo e siamo contenti della nostra scelta. Stanotte ci godiamo questa vittoria, da domani pensiamo allo Spezia perchè vogliamo arrivare più in alto possibile in campionato".