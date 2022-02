Nico Gonzalez-Italiano, nervosismo per la sostituzione

Reazione stizzita dell'attaccante argentino all'uscita dal campo durante Atalanta-Fiorentina

Tra i più vivaci nella serata viola di Coppa Italia a Bergamo, Nico Gonzalez non si aspettava di essere primo ad essere richiamato in panchina. Al minuto 60, quando il tabellone luminoso ha segnalato il suo numero insieme a quello di Sottil (subentrante), l'argentino non ha nascosto il suo disappunto. Nico ha accennato un saluto al compagno e ha rivolto uno sguardo contrariato a mister Italiano, che si è avvicinato per tranquillizzarlo mentre lui scuoteva la testa, dirigendosi verso la panchina.