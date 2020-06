Pradè: “Siamo tutti arrabbiati, episodi dubbi contro di noi. E c’era rigore su Ribery”

Daniele Pradè è intervenuto a margine del 2-1 della Lazio sulla Fiorentina. Queste le sue parole a Dazn: “Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una grande gara. Ci stava stretto il pareggio, abbiamo addirittura perso. La partita è stata determinata dagli episodi, c’era l’espulsione di Bastos e il rigore dato alla Lazio è dubbio. Caicedo era già in caduta prima che arrivasse Dragowski. Poi secondo me c’è anche il rigore su Ribery, quantomeno dubbio. La squadra però è viva e ha dimostrato che non merita la classifica che ha. Secondo noi ci sono state più situazioni che ci hanno fortemente penalizzati.

Amarezza è la parola giusta per descrivere la partita di stasera, dispiace per i ragazzi perché non meritavano questa sconfitta. Siamo tutti arrabbiati, chi dorme stasera dopo una partita così? E’ un peccato che gli episodi dubbi abbiano determinato il risultato. I giovani? Sono un rischio calcolato, sapevamo che questa era una stagione di ricostruzione. L’anno prossimo saremo una squadra temibile e ambiziosa. Ribery? Ha fatto un gol da grandissimo campione. Lui è campione in tutto, anche nei comportamenti e per come sprona i compagni di squadra. E’ determinante in questa stagione ma nonostante questo siamo in una situazione difficile”.