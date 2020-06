Iachini: “Risultato ingiusto, c’è grande rammarico. Il rigore? E’ Caicedo a cercare il contatto”

Mister Beppe Iachini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 maturata in casa della Lazio: “La squadra ha fatto un’ottima gara sul piano della personalità e del gioco, purtroppo non siamo riusci a chiuderla nonostante non siano mancate le opportunità. E’ mancato il colpo finale. Abbiamo concesso pochissimo, la Lazio ha capitalizzato un rigore ed un rimpallo. Meritavamo senz’altro di più”.

Su Ribery: “E’ un ottimo professionista e un grandissimo giocatore, come ha dimostrato nella sua carriera. Oggi ha segnato un bellissimo gol ma dovevamo essere più bravi negli ultimi metri. E’ una pecca che ci portiamo avanti, è successo anche contro il Brescia. C’è grande rammarico, meritavamo sicuramente un altro risultato”.

Sul rigore: “Dragowski stava temporeggiando per far scivolare la palla sul fondo, non mi sembrava volesse intervenire. E’ stato bravo Caicedo a cercare il contatto ma ormai è andata così. E’ stato un episodio molto importante della gara perché eravamo in vantaggio”.

Su cosa è mancato alla Fiorentina: “Potevamo far meglio in fase di palleggio, soprattutto in attacco. E’ mancato l’ultimo passaggio in parità o superiorità numerica, è il grande rammarico di oggi”.

Su Cutrone: “Si è mosso bene anche se non giocava da un po’ di tempo, ha fatto delle buone cose. Chiaro che ci sono margini di miglioramento, Dusan (Vlahovic, ndr) l’ho inserito perché un giocatore fresco, bravo anche lui in profondità, poteva aiutarci nel finale di gara”.