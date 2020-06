PAGELLE VN – Ribery il solito fenomeno, serata horror di Vlahovic

RIBERY 7: Ennesima partita sontuosa del numero 7, che regala ai tifosi viola una perla in occasione del gol. Il giocatore più in forma dei viola, forse il migliore in campo. Ogni pallone pesante passa dai suoi piedi e difficilmente lo sbaglia.

Dal 63’ VLAHOVIC 4: Entra per cambiare la partita, ma riesce solo a rimediare un rosso per una stupidaggine. Gomitata di reazione e rosso diretto, serata da incubo.