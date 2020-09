Pradè: “Potevamo segnare di più, ma è questo l’atteggiamento giusto. Contento per Ceccherini”

Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro il Torino:

“Molto buona la prima. Contento della prestazione, della compattezza, del sacrificio della squadra. Questo è quello che noi vogliamo vedere, un’energia mentale e fisica come quella dimostrata stasera. L’atteggiamento è quello giusto, avevamo delle assenze importanti Sono contento per Ceccherini, che si è fatto trovare pronto, è un ragazzo serio e umile. Potevamo fare più gol, Sirigu è stato incredibile. Questo era un banco di prova importante, l’anno scorso ci ha dato certezze per questo.

Abbiamo un centrocampo fortissimo, duttile, ne verranno grandi vantaggi. La difesa è consolidata e i ragazzi davanti faranno tanti gol, ne sono certo. Abbiamo portato a casa la vittoria contro un’ottima squadra, allenata da un grande allenatore che vuole tempo. Da lunedì pensiamo all’Inter”.

