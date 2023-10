Pradè: “Potevamo andare in difficoltà dopo l’1-1, invece siamo stati fantastici”

Ai canali ufficiali della Fiorentina, il ds Daniele Pradè ha commentato così la vittoria al Maradona: "Col mister è stato un abbraccio liberatorio, dopo la fine del primo tempo eravamo a pezzi perché poteva essere una situazione che poteva metterci in difficoltà dopo una buona prestazione. La squadra ha reagito, è stata fantastica e vederla giocare così in questo stadio è bellissimo: siamo stati eccezionali. Un inizio così? Sapevamo che potevamo avere delle difficoltà perché giochiamo ogni tre giorni, avevamo paura di quest'ultima partita per come era finita a Milano l'ultima volta.