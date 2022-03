Pradè: “Peccato, ci prendiamo la reazione del secondo tempo dopo due sconfitte”

Il bicchiere è mezzo pieno per il ds viola: Pradè è felice della reaziona ma rammaricato dalla mancata vittoria

Il Verona è in grande forma, è stata una partita tosta e difficile perché le squadre di Tudor, che conosco bene, sono molto fisiche e giocano sempre sull'uno contro uno. Peccato, vorremmo sempre vincere contro ogni avversario ma ci prendiamo l'ottima prova del secondo tempo. Loro ripartono sempre, mentre invece non ci hanno mai messo in difficoltà e non hanno mai dato la sensazione di poterci fare male".