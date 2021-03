Pradè: “Partita crocevia. Commisso? Gli stiamo dando poche soddisfazioni”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato a Sky Sport prima di Benevento-Fiorentina: “Partita importantissima, lo sappiamo, cerchiamo di affrontarla con la massima concentrazione. Può essere un crocevia. Commisso ha grande entusiasmo, mette cuore e anima, tutto quello che ha, come squadra gli stiamo dando poche soddisfazioni e ci dispiace, vorremmo renderlo orgoglioso. Campionato strano, non ci aspettavamo di giocarlo in questa maniera, ma ormai ci siamo dentro e dobbiamo giocarlo con grande concentrazione”.

