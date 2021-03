Benevento-Fiorentina, formazioni ufficiali: tandem francese dietro Vlahovic, fuori Biraghi

Alle 18 il fischio d’inizio di Benevento-Fiorentina. Scontro diretto in zona salvezza al ‘Vigorito’, per giallorossi e viola vietato sbagliare. Cesare Prandelli rilancia Caceres da titolare a destra, con Venuti a sinistra e Biraghi in panchina. In mezzo al campo Bonaventura con Pulgar, Eysseric sulla trequarti insieme a Ribery a supporto di Vlahovic. Dall’altra parte Inzaghi disegna il suo Benevento con il 4-3-3 e punta ancora sull’argentino Gaich al centro dell’attacco, con Viola e Caprari a completare il tridente.

Le formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Improta; Tuia, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita, Hetemaj; Viola, Gaich, Caprari. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Tello, Lapadula, Foulon, Insigne, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina. All.: Inzaghi

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Venuti; Ribery, Eysseric; Vlahovic. A disp.: Terracciano, Rosati, Biraghi, Vlaero, Castrovilli, Kouame, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon. All.: Prandelli