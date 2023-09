Pradè: “Partenza positiva. Ranieri? Tanti scettici, noi ci abbiamo creduto”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali viola dopo Genk-Fiorentina: "La squadra ha fatto una buonissima gara contro una squadra in salute, le squadre belghe sono tutte organizzate a livello tecnico e tattico. Potevamo vincere, ma oggi c'è da vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Il girone è lungo, partiamo col piede giusto, abbiamo fatto risultato e prosegue la striscia positiva. Tante note positive? Noi su Ranieri siamo contentissime, molta gente era scettica ma noi lo vedevamo nella quotidianità e ci abbiamo creduto: sono contentissimo perché ci ha ripagato. Abbiamo una squadra completa, abbiamo 25 elementi, il mister decide e sa quando cambiare. Udine? Sarà una partita difficile, un altro viaggio, si gioca ancora fuori casa ma ci dobbiamo far trovare pronti".