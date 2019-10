Pradè non mentiva: la “profezia” di agosto si è realizzata

“Rimarranno solo 3 titolari della squadra dell’anno scorso”. Così parlò Daniele Pradè in conferenza stampa il 5 agosto, a margine della presentazione di Badelj. Allora sembrò una frase da interpretare, anche perchè in rosa c’erano ancora i vari Biraghi e Simeone, oltre a Benassi che alla fine è rimasto. Ma diventando una riserva, almeno al momento. A conti fatti il progetto viola si è realizzato, visto che nello scacchiere di Montella gli unici “superstiti” del disgraziato campionato passato sono Milenkovic, Pezzella e Chiesa. E sono nuovi anche coloro che sembrano poter aspirare a cambiare le gerarchie nel breve termine in caso di ritorno al centravanti (Boateng o Pedro). La rivoluzione estiva ha dato dunque i suoi frutti, tra acquisti, rientri alla base e ritorni (Badelj). La prossima missione si chiama continuità. DENTRO LE GERARCHIE DI MONTELLA