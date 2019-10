Pradè: “Lo stadio? Deve essere casa nostra. Nessun tentativo per Tonali a gennaio” Su Mandzukic…

Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto come ospite durante il TGR Toscana in onda su Rai Tre:

“A Firenze avevo trovato una situazione simile anche nel 2012, ma Commisso ha portato vicinanza, passione, intensità. L’impatto è stato incredibile. Nuovo stadio? Io voglio vedere la Fiorentina giocare nel suo stadio. La realtà è che la proprietà vuol fare qualcosa, e lo dimostra il lavoro sul nuovo centro sportivo, un luogo dove stare tutti insieme, valore aggiunto che si tramuterà in punti.

La squadra sta bene, alcuni giocatori sono appena rientrati ma l’autostima cresce vincendo. Vittoria porta vittoria, eppure la partita di Brescia è difficilissima, Balotelli, Tonali, il Mister Corini… Sono una squadra dotata di grande tecnica. A gennaio non proveremo a prendere Tonali. Dovremo fare delle uscite, valutare la nostra rosa… Per quale motivo il Brescia dovrebbe vendere Tonali? Noi conosciamo queste situazioni. Mandzukic? Non abbiamo la necessità di questi calciatori (con riferimento a Ibrahimovic e De Rossi, di cui Pradè ha parlato in conferenza stampa). Fortissimi, ma non ci servono adesso.”