Pradè: “Spero che Chiesa voglia restare. Ibra e De Rossi? Voci senza senso. Balotelli…”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche di mercato dopo la conferenza stampa di Venuti:

Il rinnovo di Chiesa? Ci saranno tempi e modi per metterci a sedere. Spero possa diventare il futuro della Fiorentina, ma spero anche che lo pensi anche lui. Non posso esprimere le sensazioni, con il tempo ne parleremo e decideremo insieme, al momento non posso dire che non sia così. Il mercato di gennaio? Manca tanto, vedremo. Ibrahimovic e De Rossi sono nomi che sono tornati fuori, ma non ne capisco il motivo. A cosa ci servirebbero adesso? Sono due situazioni sistemate, che sarebbero tatticamente senza senso. Non capisco perchè vengano fatti ancora i loro nomi. Se Balotelli ci interessava? Chiaramente è un giocatore forte e i giocatori forti interessano. Ma vi ricordo che è un giocatore del Brescia, quindi c’è poco da dire.