Pradè nel pre: “Pensavamo di fare un campionato diverso, ma in futuro saremo in alto”

Sky Sport ha raccolto le dichiarazioni di Daniele Pradè nel pre partita di Fiorentina-Spezia:

Ribery? Quando mancano i migliori, la squadra ne risente. Ci dà tanto in campo e fuori, anche stasera è a bordo campo per incitare i ragazzi. C’è delusione per la classifica, ma la situazione è questa, dobbiamo combattere per uscirne. Castrovilli? E’ un titolare, la scelta tecnica ci sta, abbiamo centrocampisti forti e sarà pronto a partita in corso. Kokorin? Lo abbiamo preso anche per il futuro, lui ha spinto troppo per generosità all’inizio e si è riacutizzato un vecchio problema. Lavoriamo per portarlo al 100%. Pensavamo di fare un campionato a ridosso delle migliori, ma siamo dove siamo, e dobbiamo esserne consapevoli. Non siamo abituati a lottare per la salvezza, ma non è un alibi. Noi dirigenti porteremo la giusta mentalità, ma vi dico che la società del presidente Commisso si proporrà in alto nei prossimi anni.