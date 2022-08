Pradè mastica amaro: “Gol dubbio, turnover obbligato: ora rimboccarsi le maniche”

La prova opaca della Fiorentina, ma non solo, grazie alle parole del ds viola Daniele Pradè

Ai canali ufficiali del club viola, il ds Daniele Pradè ha commentato la sconfitta della Dacia Arena: "Siamo partiti male contro una squadra forte fisicamente, poi li abbiamo sofferti. Il gol, secondo me, è molto molto dubbio. Nella classica partita con dieci avversari sotto palla, non siamo riuscito a creare i presupposti per pareggiarla: ci sta, lavoreremo su questo. Tra due giorni e mezzo c’è la Juventus, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare".