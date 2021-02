Pradè: “Kokorin ci sarà utile. Il centro sportivo? Primo passo per competere con le big”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato a Sky prima del match con l’Inter:

Vlahovic è un ragazzo nel quale abbiamo riposto la massima fiducia, Prandelli gli ha dato la maglia da titolare. Ha tutte le caratteristiche per diventare un calciatore importante. Oggi è una giornata importantissima per noi, la costruzione di un centro sportivo è la base per diventare una società competitiva con le grandi. Kokorin? E’ un calciatore che può esserci molto utile per le sue caratteristiche diverse dagli attaccanti che già abbiamo, andrà un pochino aspettato ma per noi può essere importante. Kouamè? Non viviamo un momento felicissima per la nostra classifica, abbiamo bisogno di sostanza. In rosa abbiamo giocatori con caratteristiche differenti, Prandelli si sente sicuro con una punta ed un giocatore a supporto che dovrebbe essere Ribery, oggi è una delle tante assenze importanti per noi. Malcuit è un quinto con grande esplosività, ci serviva un giocatore bravo nell’uno contro uno. Abbiamo anche Callejon che non va dimenticato